Herrlich nieuwe coach Leverkusen, Russische primeur Hull City

Heiko Herrlich is de nieuwe coach van Bayer Leverkusen. Hij is de opvolger van Tayfun Korkut, die de Bundesligaclub na het ontslag van Roger Schmidt sinds maart onder zijn hoede had.

Bayer Leverkusen eindigde het afgelopen seizoen in Duitsland teleurstellend als twaalfde. Herrlich (45) stapt over van Jahn Regensburg waarmee hij naar de 2. Bundesliga promoveerde.

Herrlich speelde van 1989 tot 1993 voor Leverkusen, maar maakte vooral furore met Borussia Dortmund. Met die club won Herrlich twee keer de landstitel, een keer de Duitse beker, de Champions League en de wereldbeker.

Na zijn spelersloopbaan was Herrlich onder meer jeugdtrainer van Borussia Dortmund en Bayern M√ľnchen en bondscoach van Duitsland onder 17 en onder 19.