'Scholen moeten handleiding hebben voor rampen'

Scholen moeten een plan hebben klaarliggen voor als er een aanslag, ramp of incident plaatsvindt tijdens meerdaagse schoolreizen, adviseert de Stichting School en Veiligheid. In het plan moeten onder meer telefoonnummers van leerlingen en ouders komen, maar ook wie er vanuit school te bereiken is en wie de pers te woord kan staan.

De stichting brengt volgende week een handleiding uit waarin staat hoe scholen zich op ongelukken en aanslagen kunnen voorbereiden, maar geeft geen antwoord op de vraag of reizen wel door moeten gaan.

Vorige week verongelukte in Noord-Frankrijk een bus met Nederlandse middelbare scholieren. 21 inzittenden en de chauffeur raakten daarbij gewond.

Minder populair

Het bedrijf Travel Inventive, dat schoolreisjes naar het buitenland organiseert, zegt dat scholen, ouders en kinderen inmiddels accepteren dat terrorisme onderdeel is van de nieuwe werkelijkheid. Scholen zeggen hun buitenlandse tripjes dan ook zelden af, maar vragen vaak om kleine aanpassingen aan het programma. "Bijvoorbeeld minder met het openbaar vervoer reizen, of bij een dagreis naar Cambridge niet ook nog naar Londen gaan", zegt een woordvoerder.

Wel verandert de bestemming van scholen. "We zien dat Londen, Berlijn en Parijs minder worden geboekt dan twee jaar geleden. Het aantal boekingen is van 68 naar 60 procent gegaan."

Volgens de organisator kiezen scholen vaker voor bijvoorbeeld Lille, Normandiƫ, Cambridge en Norfolk. "Maar we adviseren ook: relativeer het risico. De kans op overlijden in een verkeersongeval is 1048 keer groter dan door terrorisme."