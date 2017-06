Tim de Wit: Corbyn heeft de jongeren naar de stembus gekregen

Of May kan doorregeren met zo'n vernederende uitslag is de grote vraag. "De Conservatieven kunnen op deze manier niet zelf gaan regeren, ze hebben minimaal één partij nodig om een meerderheid te vormen." Om 11.00 uur Nederlandse tijd zal May spreken, is de verwachting.

Het aantal zetels van May wordt nu geschat op zo'n 318. De Conservatieven hebben minimaal 326 zetels nodig om in het Lagerhuis een meerderheid te vormen.

Coalitie

"Een optie is dan dat ze gaat regeren met de Democratic Unionist Party. Dat is de protestantse partij in Noord-Ierland", vertelt De Wit. "Die lijken nu zo'n 10 zetels te halen en dan zouden ze een meerderheid dus net redden. Dat is nog steeds geen echt stabiele regering."

"May zou dan de komende zware jaren met een meerderheid van maar een paar zetels in moeten - de jaren met de meest ingewikkelde onderhandelingen die Groot-Brittannië heeft gevoerd de afgelopen decennia." De Wit doelt daarmee op de onderhandelingen over de brexit. "De grote vraag is of May dit aandurft. De druk op haar zal in ieder geval enorm toenemen."