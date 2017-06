Omzet duurzame voeding stijgt ruim een kwart

Consumenten hebben vorig jaar in de Nederlandse supermarkten meer dan 3 miljard euro uitgegeven aan duurzame voeding als vis, vlees, eieren, koffie en thee. In vergelijking met 2015 betekent dat een groei van 27 procent, blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker IRI.

"Van de totale omzet van supermarkten is nu 12 procent met duurzame keurmerken als Beter Leven, Biologisch, Fair Trade en ASC. Het is nu echt wel de niche ontgroeid", zegt Sjanny van Beekveld van IRI.

Enkele categorie├źn scoren bovengemiddeld. Vis is koploper; 60 procent van de verkochte vis in supermarkten heeft het MSC- of ASC-keurmerk. Op nummer twee staan eieren (38 procent), gevolgd door koffie/thee/cacao (31 procent).

Salades en pizza's

Opvallend is ook de omzetontwikkeling van duurzame samengestelde producten als salades, pizza's en kant-en-klaarmaaltijden. Plukon, maaltijdenfabrikant voor onder andere Albert Heijn en Plus, bevestigt de omzetgroei van duurzame producten.