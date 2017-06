Wekdienst van 9 juni: dit gebeurde terwijl je sliep

Arbeidsmarkt is het krapst in Zeeland en Utrecht

De arbeidsmarkt is een stuk krapper geworden, meldt het CBS. In het eerste kwartaal waren er gemiddeld 2,7 werklozen per vacature. Een jaar eerder waren dat er nog 3,9. Het gaat zo snel doordat het aantal werklozen afneemt en tegelijkertijd het aantal vacatures toeneemt.

De arbeidsmarkt is het krapst in de provincies Utrecht en Zeeland. Daar staan tegenover elke vacature gemiddeld 1,8 werkloze. In Groningen is de arbeidsmarkt het ruimst, met 4 werklozen per vacature.