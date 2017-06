Japanse Hogerhuis stemt in met abdicatie Akihito

Het is voor het eerst in 200 jaar dat een Japanse keizer vervroegd aftreedt. De laatste keer dat het gebeurde was in 1817. In de grondwet, die na de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd, is geen abdicatieregeling opgenomen.

Om critici uit conservatieve hoek tegemoet te komen werd besloten speciaal voor Akihito een wet aan te nemen. Zijn opvolgers zullen dus niet automatisch zijn voorbeeld kunnen volgen.