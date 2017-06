Corbyn: genoeg is genoeg, premier May moet opstappen

Labourleider Jeremy Corbyn vindt dat premier May moet opstappen. Volgens Corbyn heeft ze stemmen, zetels en haar mandaat verloren en is het genoeg.

De leider van Labour won zijn district Islington North comfortabel en voor de negende keer. Hij zei trots te zijn op de resultaten die uit het hele land binnenkomen. Volgens hem tonen die aan dat de kiezers genoeg hebben van bezuinigingen op onder meer zorg en onderwijs.

Premier May

Premier May sprak korte tijd later nadat zij tot winnaar van het district Maidenhead was uitgeroepen. In haar korte toespraak daarna zei ze dat het beeld nog niet compleet is, omdat er nog geteld wordt en de uitslagen nog binnenkomen.

"Het land heeft behoefte aan een periode van stabiliteit. En de Conservatieve Partij zal daarvoor zorgen, wat de uitslag ook is", zei May. Ze benadrukte dat ze altijd heeft gedaan wat in het nationale belang is.