'Verdachte lekken topgeheime informatie NSA ontkent'

In de VS heeft de 25-jarige vrouw die is opgepakt op verdenking van het lekken van geheime informatie naar de media niet schuldig gepleit. Reality Winner zou informatie van de inlichtingendienst NSA over Russische hacks tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan de media hebben gegeven.

Winner ontkende bij haar voorgeleiding informatie te hebben doorgespeeld. De rechter heeft bepaald dat ze niet op borgtocht vrij kan komen. De maximale straf die Winner kan krijgen is tien jaar cel.

De vrouw werkte bij Pluribus International Corporation, een bedrijf dat door inlichtingendiensten wordt ingehuurd. Zodoende had ze toegang tot geheime informatie. Ze zou een notitie van de NSA over een Russische hackpoging bij een bedrijf dat software voor stemcomputers maakt aan het online medium The Intercept hebben gegeven. Er zou geen bewijs zijn dat de cyberaanval de verkiezingsuitslag heeft beïnvloed.

President Trump wil dat mensen die informatie naar de media lekken hard worden aangepakt. Winner is de eerste die daadwerkelijk is opgepakt en wordt vervolgd.