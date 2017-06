Uitslagen Verenigd Koninkrijk druppelen binnen, Labour op voorsprong

De uitslagen in het Verenigd Koninkrijk druppelen binnen. Rond 03.00 uur waren de uitslagen van 94 van de 650 districten bekend. Labour stond toen op 51 zetels, de Conservatieven op 29.

Labour heeft in de tot nu toe getelde districten vier zetels gewonnen ten opzichte van de verkiezingen in 2015. In twee districten hebben ministers uit het kabinet van premier May het moeilijk en dreigen ze hun zetel te verliezen.

De exitpoll die direct na het sluiten van de stembussen werd bekendgemaakt door onder andere de BBC, voorspelt dat de Conservatieven de grootste worden met 314 zetels waarmee de partij van premier Theresa May de meerderheid in het parlement verliest. Labour van partijleider Jeremy Corbyn volgt met 266 zetels, een winst van 34.

De uitslag blijft lastig te voorspellen, een analyse van de BBC direct na de exitpoll laat zien dat in 76 districten de resultaten zo dicht bij elkaar liggen dat het 'too close to call' is.