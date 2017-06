Arbeidsmarkt is het krapst in Zeeland en Utrecht

In Zeeland en Utrecht was de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar het krapst. In beide provincies waren er 1,8 werklozen tegenover elke vacature, meldt het CBS. Landelijk waren er 2,7 werklozen per vacature. De arbeidsmarkt is het ruimst in Groningen, daar zijn er 4 werklozen per vacature.

In alle provincies daalde het aantal werklozen per vacature, doordat er vacatures bij kwamen en tegelijkertijd het aantal mensen zonder baan afnam. De arbeidsmarkt is nog altijd wel minder krap dan voor de crisis: in het eerste kwartaal van 2008 waren er maar 1,4 werklozen per vacature, nu dus 2,7.