Mogelijk meer arrestaties in zaak-Savannah

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak van de omgebrachte Savannah (14) uit Bunschoten nog lang niet rond. In het tv-programma Jinek zei hoofdofficier van justitie Jet Hoogendijk dat de zaak minder voortvarend loopt dan die van het vermoorde meisje Romy uit Hoevelaken, "omdat we veel dingen nog niet weten".

Een 16-jarige jongen uit Den Bosch zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Savannah, maar wat zijn rol zou zijn geweest, is niet duidelijk. Hoogendijk sprake van een complexe zaak. Ze sluit niet uit dat er nog andere verdachten in beeld komen en dat er meer arrestaties zullen volgen.

Vanwege de ontbrekende informatie kwam de zaak deze week aan de orde in Opsporing Verzocht. Dat leverde 250 tips op en daar zit volgens Hoogendijk bruikbare informatie tussen, maar meer tips zijn nog altijd welkom.

Bizar toeval

In de zaak van Romy, het even oude meisje dat ongeveer tegelijk met Savannah om het leven werd gebracht, zit een jongen van 14 vast. Hij wordt volgens de hoofdofficier verdacht van seksueel misbruik en moord. Hij heeft een bekentenis afgelegd en zal psychiatrisch worden onderzocht.

Hoogendijk vertelde bij Jinek dat politie en justitie er afgelopen weekend van uitgingen dat Romy en Savannah door dezelfde dader om het leven waren gebracht. Er werd een extra rechercheteam ingesteld, vanuit de gedachte dat de dader nogmaals zou kunnen toeslaan.

"Maar zondagavond werd steeds duidelijker dat het een bizar toeval is en dat de zaken niets met elkaar te maken hebben", zei Hoogendijk. "Het is zo gek, dit hebben we niet eerder meegemaakt."