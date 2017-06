'Het lijkt moeilijk om een coalitie te vormen'

Als de exitpoll klopt en de Conservatieven hun absolute meerderheid verliezen in het Britse Lagerhuis, dan is dat catastrofaal voor premier May. Dat zegt oud-minister van Financiën George Osborne. Hij zat samen met May jaren in het kabinet van premier Cameron, die na de uitslag van het brexit-referendum opstapte en werd opgevolgd door May.

"Het is nog vroeg en het is maar een exitpoll, maar als deze cijfers kloppen, lijkt het moeilijk om een coalitie te vormen", zegt Osborne. Tegelijkertijd noemt de voormalige minister het voor Labour nog moeilijker om een coalitie te vormen. Labour zou volgens de exitpoll 266 zetels hebben behaald, voor een meerderheidscoalitie zijn 326 zetels nodig.

De Liberal Democrats, die eerder in een coalitie zaten met de Conservatieven van oud-premier David Cameron, zeggen vooralsnog niet te willen praten over een nieuwe coalitie met een van de twee grote partijen. Een woordvoerder van de LibDems zegt dat dat voor partijleider Tim Farron is uitgesloten. "We hebben onze handen eerder gebrand aan een coalitie. Farron is duidelijk geweest: geen pact, geen akkoord, geen coalitie."

Ook de Groenen sluiten een samenwerking met de Conservatieven uit.

Mandaat

Een hooggeplaatst lid van de Labour-fractie, Emily Thornberry, zegt dat May conclusies moet verbinden aan de uitslag als het inderdaad klopt. "Ik denk dat ze dan wel moet opstappen. Ze is duidelijk overmoedig geweest."

Leden van de Conservatieve regering vinden het nog te vroeg om te speculeren. "Laten we wachten op daadwerkelijke resultaten. In het verleden zaten de exitpolls er ook naast", zegt minister Fallon van Defensie.

De Britse kranten zijn duidelijk in hun commentaar. The Sun kopt 'Mayhem'.