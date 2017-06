Jan Roos vertrekt als leider VNL, verwacht dat ook partij stopt

'Oude werk oppakken'

VNL werd in 2014 opgericht door ex-PVV'ers Louis Bontes en Joram van Klaveren. Sinds augustus vorig jaar is Roos de voorman van de partij. Hij was ook een van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum.

Roos vertelt dat de partij niet heeft gebracht wat hij had gehoopt. "Ik heb mijn best gedaan om zetels te halen", zegt hij. "We hebben te weinig stemmen gekregen. Dat betekent dat ik iets anders ga doen."

De voormalig journalist bij GeenStijl zegt dat hij zijn oude werk als opiniemaker weer gaat oppakken. "Ik ga voor mezelf beginnen in de vorm van blogs, vlogs en columns schrijven."