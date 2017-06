Exitpoll: May vangt bot en verliest meerderheid

Weinig overtuigend

May kondigde eind april vervroegde verkiezingen aan om haar mandaat voor de brexit-onderhandelingen met Brussel te versterken. Ze zei destijds dat het gebrek aan eenheid over de brexit in het parlement de onderhandelingspositie van de Britten verzwakte.

De Conservatieven voerden volgens critici een weinig overtuigende campagne, waarbij May vaak werd bekritiseerd om haar zwakke optredens in de media en omdat ze wegbleef bij belangrijke debatten. Labour-leider Jeremy Corbyn, die voor de campagne nog zwaar onder vuur lag in zijn eigen partij, won gaandeweg aan vertrouwen.

In de peilingen wisten de sociaal-democraten nog kort voor de verkiezingen snel in te lopen op de partij van May.