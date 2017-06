Burgemeester Brussel stapt op na schandaal bij daklozenorganisatie

De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur zal vanavond zijn functie neerleggen na een vernietigend rapport van een daklozenorganisatie. Het bleek dat de socialistische politicus tienduizenden euro's had ontvangen van Samusocial, een organisatie die zich inzet om daklozen van de Brusselse straten te krijgen.

Mayeur was naast burgemeester ook bestuurslid van Samusocial. Voor die functie streek hij riante vergoedingen op. Van 2014 tot en met 2016 ontving de burgemeester gemiddeld zo'n 16.000 euro per jaar.

'Verrijkingsmachine'

Mayeur was eerder directeur van de daklozenorganisatie, maar die functie legde hij neer toen hij in 2013 burgemeester werd. Hij bleef daarna onder een andere functie actief in het bestuur. Samen met de nieuwe directrice, Pascale Peraïta, besliste hij toen dat er 'zittingsgeld' wordt uitbetaald.

Dat betekent dat Mayeur 140 euro per vergadering ontvangt. Naar verluidt zijn er vergaderingen uitbetaald die niet hebben plaatsgevonden. Betrokkenen noemden de constructie een 'verrijkingsmachine'.

Bezweken onder druk

Na veel kritiek uit de politiek en uit het land bleek dat Mayeurs positie onhoudbaar was geworden. Zowel uit de oppositie als zijn eigen coalitie werd geëist dat hij moest opstappen.

De partij SP.A dreigde zelfs uit de coalitie te stappen als Mayeur zijn functie niet zou neerleggen. De minister-president van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, eveneens van de socialistische partij, had ook bij Mayeur aangedrongen om ontslag te overwegen.

Gisteren werd een onderzoekscommissie opgericht om de zaak uit te zoeken. Peraïta heeft eveneens haar ontslag ingediend.