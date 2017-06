Wisselvallige Luiten mist vertrouwen in Oostenrijk

Van der Vaart

Luiten, die het toernooi in 2013 won en twee keer als derde eindigde, is niet de beste Nederlander. Dat is Jurriaan van der Vaart, die een slag minder nodig had voor zijn ronde (58ste met par).

Reiner Saxton figureerde in Oostenrijk met +7 en lechts zeven golfers van de 155 deden het slechter op de eerste dag.

Koploper

Felipe Aguilar is de eerste koploper. De Chileen ging rond in 65 (-7) en heeft twee slagen voorsprong op drie man.