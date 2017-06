Advocaat Trump: Comey is nooit gevraagd onderzoek te staken

De advocaat van de Amerikaanse president Trump, Marc Kasowitz, heeft zich hard uitgelaten over de verklaring die voormalig FBI-directeur Comey heeft afgelegd over zijn contacten met Trump. In tegenstelling tot wat Comey vanmiddag suggereerde, zegt de advocaat dat Comey nooit de opdracht heeft gekregen om een onderzoek te stoppen.

De ontslagen inlichtingenchef zei vanmiddag dat Trump het hem nooit met zoveel woorden had gevraagd, maar dat hij de wens had uitgesproken dat er geen onderzoek naar veiligheidsadviseur Michael Flynn kwam. Comey vatte dat op als een opdracht. Flynn stapte op toen bleek dat hij nog voor het aantreden van Trump als president contact had met de Russische ambassadeur in Washington.