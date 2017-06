'Baby van 20 kilo' heeft de primeur: eerste nepnieuws in Nederland

"In twijfel getrokken door NU.nl en Nieuwscheckers" luidt het oordeel bij een Facebookbericht over een enorme baby. De site opende in maart de jacht op nepnieuws in Nederland, dit is de eerste waarschuwing.

De melding wordt weergegeven bij een nieuwsbericht over een Australische vrouw van 300 kilo die zou zijn bevallen van een baby van 20 kilo. Niet waar dus. Nieuwscheckers weet te melden dat de bron die wordt vermeld in het nepbericht een krant is die al sinds de negentiende eeuw niet meer bestaat. NU.nl zegt dat de zwaarste baby ooit 9,98 kilogram woog.