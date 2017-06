Washington houdt adem in tijdens hoorzitting ontslagen FBI-directeur Comey

Geen fake news

De voorzitter van de Senaatscommissie voor inlichtingen, de Republikein Burr, zei toen hij de hoorzitting opende dat hij ook Trumps kant van het verhaal wil horen. Hij zei dat de zaak de Democraten en Republikeinen sterk heeft verdeeld, maar dat hij partijpolitiek niet wil toelaten in dit onderzoek.

De Democratische vice-voorzitter van de Senaatscommissie noemt de verklaring van Comey zeer verontrustend. Hij roemde Comey om zijn professionaliteit en zei dat dit verhoor een manier is om duidelijkheid te verschaffen. "Dit is simpelweg geen fake news", zei Warner.

Loyaliteit

Gisteren werd de tekst van zijn openingsverklaring al bekend. In zeven pagina's beschrijft de voormalige inlichtingenchef zijn groeiende ongemakkelijkheid over zijn contact met Trump. Hij zal tegen de commissie verklaren dat hij het gevoel had dat Trump zijn stempel wilde drukken op het onderzoek van de inlichtingendienst naar de banden tussen Rusland en Trumps campagneteam.

Ook eiste de president loyaliteit van Comey. "Ik heb loyaliteit nodig. Ik verwacht loyaliteit", zou hij tijdens een etentje in januari hebben gezegd. In vier maanden spraken ze in totaal drie keer onder vier ogen. Ze voerden zes telefoongesprekken.

Bij zijn verklaring zal Comey ook zeggen dat hij Trump ervan op de hoogte heeft gebracht dat de president zelf geen onderwerp van onderzoek zou worden in het onderzoek. Trumps advocaat zei gisteren dat Trump blij was met de verklaring van Comey. "De president is blij dat eindelijk in het openbaar wordt bevestigd dat de rol van de president niet wordt onderzocht in welk onderzoek naar de banden met Rusland dan ook."

De verklaring en het verhoor van James Comey is rechtstreeks te volgen via NPO Nieuws, nos.nl en de Facebook-pagina van de NOS.