Van Ophem verbreekt stokoud speerwerprecord, of toch niet?

Heeft speerwerper Thomas van Ophem nou wel of niet een officieel Nederlands record geworpen?

Bij een wedstrijd in Castricum kwam de 24-jarige Van Ophem woensdagavond in zijn vierde en laatste poging tot 80,70 meter: 19 centimeter verder dan het 18 jaar oude record van Johan van Lieshout uit 1999. En dus is Van Ophem de nieuwe houder van het Nederlands record.

Dat klinkt logisch, maar meteen na de wedstrijd dacht Van Ophem zelf dat zijn afstand niet in de boeken zou komen. In Castricum bestond het deelnemersveld namelijk uit mannen én vrouwen, en bij dat soort wedstrijden tellen records niet. Tenminste, dat dacht Van Ophem.

"Dat komt puur doordat de reglementen een beetje onduidelijk zijn daarover. De scheidsrechter wist het ook niet zeker", zegt Van Ophem een dag later.

Leuk telefoontje

Totdat hij donderdagochtend een telefoontje kreeg van de Atletiekunie. "Ze zeiden dat ik het record gewoon moet aanvragen, dus dat ga ik doen."

Hoe zit dat? "In de wedstrijdreglementen staat dat limietpogingen niet tellen in een gemengde wedstrijd, maar het lijkt erop dat records wel geldig zijn. Dat mag de Atletiekunie nu lekker uitzoeken..."

Voordeel bij gemengde wedstrijd?

Na de prestatie van Van Ophem verschenen er op social media verontwaardigde reacties op de bewuste regel. Want wat voor voordeel heeft een speerwerper nou eigenlijk van een man of vrouw die voor of na hem of haar de speer werpt?

"In mijn ogen heb je daar als speerwerper geen voordeel van. Bij een sprint of een lange loopafstand kan ik het me wel voorstellen", zegt Van Ophem. "Maar dit zijn nu eenmaal de regels."