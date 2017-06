L'Équipe: Froome wil weg bij Team Sky

Chris Froome wil weg bij Team Sky. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe donderdag. De drievoudig Tourwinnaar zou zijn diensten al hebben aangeboden bij BMC, de ploeg van concurrent Richie Porte.

Froome heeft nog een contract tot 2019, maar de Brit is naar verluidt niet blij met alle ophef rondom Sky en teambaas Dave Brailsford. Voormalig kopman Bradley Wiggins kreeg verdachte medische attesten van de ploeg in de jaren 2011-2013.

Het bericht over Froome, die een jaarsalaris van vijf miljoen euro zou vragen, komt een dag nadat hij in de tijdrit in het Critérium du Dauphiné liefst 37 seconden had verloren ten opzichte van Porte.

'Totale onzin'

Froome zelf ontkende het verhaal van de Franse sportkrant. "Totale onzin", zei hij donderdag tegen Cyclingnews.