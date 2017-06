Rechercheurs laten brief voor moeder achter bij grafje Sloterplasbaby

De baby werd gevonden in een zwart-oranje sporttas die eerder in het water had gelegen en hij was gewikkeld in een sjaal met Burberrypatroon. Bij het jongetje, dat mogelijk een mediterrane afkomst heeft, lagen rompertjes van de Primark. De winkelketen heeft uitgezocht waar en wanneer deze te koop waren, maar dat heeft geen relevante formatie opgeleverd.

Het kind is begraven op begraafplaats Barbara in Amsterdam. "Het grafje is mooi onderhouden, door mensen van de begraafplaats en de recherche", vertelt de politiewoordvoerder. "Misschien dat iemand precies een jaar erna aanleiding vindt om het te bezoeken."