VN: IS doodt honderden vluchtelingen uit Mosul

Strijders van Islamitische Staat hebben in twee weken tijd meer dan 230 burgers uit Mosul gedood die het oorlogsgeweld in de stad probeerden te ontvluchten. Zeker 204 van hen werden vorige week vermoord in het tijdsbestek van drie dagen, heeft de mensenrechtenafdeling van de Verenigde Naties bekendgemaakt.

De VN spreekt van een significante stijging van het aantal moorden op vluchtelingen uit Mosul. Als gevolg van het offensief van het Iraakse leger tegen IS, gesteund door een coalitie onder leiding van de VS, zijn de extremisten teruggedrongen in enkele wijken van West-Mosul.

Ook zijn er opnieuw tientallen burgerdoden gevallen bij een luchtaanval op een door IS gecontroleerde wijk in Mosul, maakte de VN bekend. Op 31 mei zijn er 50 tot 80 mensen omgekomen toen de wijk vanuit de lucht onder vuur werd genomen. De VN zei er niet bij wie verantwoordelijk is voor de luchtaanval.

De internationale anti-IS-coalitie steunt de opmars van het Iraakse leger met luchtaanvallen. Hierbij zijn de afgelopen maanden al honderden doden gevallen, onder wie veel burgers.

Kinderen

De situatie in het oude stadscentrum van Mosul is extreem gevaarlijk voor de achtergebleven bevolking, waarschuwde de VN begin deze week. Zo'n 100.000 kinderen zitten er vast, en worden volgens de VN-kinderorganisatie Unicef door IS gebruikt als menselijk schild tegen de aanvallen van de Iraakse militairen.