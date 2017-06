Nederlandse vlogster Ruba Zai in hooffdoekreclame Dolce & Gabbana

Ze komt uit Rotterdam, heeft ruim een miljoen volgers op Instagram en is vanaf nu hét gezicht van de ramadancampagne van Dolce & Gabbana: de 23-jarige Ruba Zai. In hijabs en abaya's is ze de komende tijd te zien in allerlei reclame-uitingen van het luxe modemerk uit Italië.

Het begon een paar maanden geleden. "Ik zag dat Stefano Gabbana me was gaan volgen", vertelt een enthousiaste Ruba. "Ik dacht nog: is dit echt? Maar toen ik zag dat hij een blauw vinkje achter zijn naam had, was het best wel even schrikken."

En vanaf dat moment ging het snel voor de Rotterdamse vlogster. "Ik ontving een bericht van zijn team. Ze zeiden dat Stefano had gevraagd om contact met mij op te nemen, omdat hij gek op me is en graag wil samenwerken." Dat was hét moment dat het Dolce & Gabbana-avontuur begon.

Mainstream

Ruba is online bekend als het gaat om hoofddoekmode. In het dagelijks leven vlogt ze over mode en beauty. Vooral in West-Europa, de Verenigde Staten en in het Midden-Oosten is ze razend populair. Haar doel? De hoofddoek mainstream maken.