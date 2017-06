Britten naar de stembus, tabloids op volle toeren

De Britten kiezen vandaag de 650 leden van het Lagerhuis. De stembureaus gingen om 8.00 uur open, om 23.00 uur Nederlandse tijd sluiten ze. Daarna komt er snel een eerste indicatie van de uitslag met exitpolls.

De Conservatieve premier May schreef de verkiezingen in april uit om met meer steun de onderhandelingen met de Europese Unie over brexit te kunnen voeren. Die procedure begint op 18 juni.

In de peilingen gaan de Conservatieven van May nog steeds aan kop, maar de afgelopen weken kwam haar belangrijkste rivaal Jeremy Corbyn van Labour steeds dichterbij. In de laatste peilingen komt Labour in het gunstigste geval op 5-procentpunt afstand van de Tories.

Op de ochtend van de verkiezingen pakken de Britse tabloids flink uit op hun voorpagina's. "Gooi Groot-Brittaniƫ niet in de prullenbak", schrijft The Sun verwijzend naar de naam van Corbyn. Terwijl de Daily Mirror May als leugenaar neerzet, inclusief Pinokkio-neus. Ook de Nederlandse kranten AD en Telegraaf doen mee met het Britse feestje.