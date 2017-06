Wereldwinkels krijgen geld van cadeaubonnen niet terug

Uitbaters van Wereldwinkels die de bij hen ingeleverde cadeaubonnen willen verzilveren bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, kunnen hun geld niet innen. De pot is leeg. De stichting die het geld beheert, heeft nog 110.000 euro in kas, terwijl er voor 220.000 euro aan verzoeken van winkeliers ligt. Dat schrijft de Volkskrant.

Er zijn nog veel Wereldwinkelcadeaubonnen in omloop. Als mensen besluiten die nu allemaal te gaan inwisselen, kan het te verzilveren bedrag oplopen tot meer dan 600.000 euro. De voorzitter van de stichting, Wim Hart, zegt in de krant dat hij de kwestie daarom liever buiten de media had gehouden.

De stichting dringt er in een brandbrief van 29 mei, die de Volkskrant in zijn bezit heeft, bij de aangesloten Wereldwinkels op aan om in te stemmen met een herstelplan. Daarin is opgenomen dat de winkeliers, die allemaal zelfstandig zijn, de komende jaren geen ingeleverde cadeaubonnen meer kunnen verzilveren. Wel mogen ze twintig procent van hun nieuwe voorraad ermee afrekenen. De stichting hoopt op die manier weer een gezonde buffer op te bouwen.

Geen keus

De stichting wil volgende week een besluit nemen. Het alternatief is volgens Hart dat de stichting failliet gaat en dan komt het geld zeker niet meer terug bij de winkeliers en kunnen ook de cadeaubonnen die nog bij mensen in de la liggen niet meer worden ingewisseld, zegt Hart.

De problemen zijn het gevolg van verkeerde keuzes in het verleden, toen geld van de bonnen werd geïnvesteerd in FairSupport. Deze inmiddels geliquideerde retailorganisatie werd opgericht om de fairtradeformule te verbeteren. Eind 2012 stapte een deel van de leden uit onvrede met de werkwijze uit de vereniging en richtte Stichting Wereldwinkels Nederland op. Daarbij zijn 66 winkeliers aangesloten.

De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels heeft nog 185 leden. Enkele tientallen Wereldwinkels zijn bij geen van beide verenigingen aangesloten.