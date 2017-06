Beelden van mislukte ramkraak: even wachten op de schuifdeuren

Een man heeft in Nijmegen geprobeerd met een auto een pinautomaat in een supermarkt te kraken.

De man reed rond 09.00 uur op vrijdag 12 mei de supermarkt aan de Hatertseweg in. Op dat moment waren al diverse mensen boodschappen aan het doen. De politie heeft de beelden nu pas vrijgegeven omdat ze getuigen zoekt.

De auto reed achteruit, met de achterklep van de wagen open. De kraak mislukte waarna de man er met hoge snelheid vandoorging. Mensen in de buurt moesten wegspringen om niet door de auto geraakt te worden.

Kort na de kraak kreeg de politie een melding dat er een auto tegen een boom gereden was aan de St. Teunismolenweg, ook in Nijmegen. Het bleek de auto te zijn die eerder die dag gebruikt was bij de poging de pinautomaat in de supermarkt te kraken.

De dader droeg een integraalhelm en reed in een grijze Opel Corsa, schrijft Omroep Gelderland.