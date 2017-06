Wekdienst van 8 juni: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

Groot-Brittannië gaat dus vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Premier May kondigde de vervroegde verkiezingen in april aan. Ze hoopt daarmee een groter mandaat te krijgen voor de onderhandelingen over de brexit.

In Warnsveld is de jaarlijkse herdenking voor politieagenten die tijdens hun werk zijn omgekomen. Korpschef Erik Akerboom is aanwezig bij de plechtigheid. In de Tuin van Bezinning moet dit jaar de naam van politieagent Mario uit de politie-eenheid Den Haag worden bijgeschreven. Hij overleed in januari van dit jaar na een ongeluk tijdens de jaarwisseling.

En op Roland Garros worden de halve finales bij de vrouwen gespeeld. Jelena Ostapenko neemt het op tegen Timea Bacsinszky en Simona Halep treft Karolína Plísková. Beide wedstrijden zijn vanaf 15.00 uur live te zien op NPO1 en NOS.nl.

Fijne dag!