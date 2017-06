Warriors nog één zege verwijderd van NBA-titel

Golden State Warriors is nog één zege verwijderd van de meest begeerde prijs in het basketbal: de NBA-titel. In de derde finalewedstrijd tegen Cleveland Cavaliers, in Ohio, maakte de ploeg in de slotfase een achterstand van zes punten goed om vervolgens met 113-118 te winnen.

Het staat nu 3-0 in de NBA Finals. Nog nooit kwam een ploeg terug van een dergelijke achterstand.

De grote man bij de Warriors was Kevin Durant met 31 punten én een cruciale driepunter met nog slechts 45 seconden op de klok. "Het enige waar ik naar keek, was de onderkant van het net", jubelde Durant na afloop. "Ik oefen al mijn hele leven op dat shot. Het was zo bevrijdend om dat erin te zien gaan. Nog één zege nu."

Vrijdagavond is de vierde wedstrijd, opnieuw in Cleveland.