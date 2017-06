'Britse' Nederlanders bezorgd, 'misschien tijd om terug te gaan'

Kristallen bol

De bijeenkomst op de ambassade is informatief, maar weinig concreet, zo is het algemene gevoel. Dat kan ook niet, zolang de uitkomst van de onderhandelingen nog niet duidelijk is, denken veel bezoekers.

"Ik heb ook geen kristallen bol", zegt ambassadeur Smits. "We proberen onze landgenoten de informatie te geven die we hebben, bijvoorbeeld over verblijfsvergunningen en het aanvragen van een Britse nationaliteit. We zijn eigenlijk een makelaar in informatie en contacten."

Maar verder blijft het koffiedik kijken, in ieder geval tot na de verkiezingen. "Het is de algemene verwachting dat de echte onderhandelingen dan kunnen gaan beginnen, want dan zit er een gekozen premier", legt Smits uit.