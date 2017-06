Brokstukken en lichamen vermist vliegtuig Myanmar gevonden

Reddingswerkers in Myanmar hebben in zee brokstukken gevonden van het vliegtuig dat gisteren van de radar verdween boven het zuidoosten van het land. Volgens een woordvoerder van het leger zijn onder meer het neuswiel en drie lichamen gezien. Het is niet duidelijk of er overlevenden zijn.

Er werd met groot materieel naar het vliegtuig gezocht in de Andamanse Zee, ten zuiden van Myanmar. Er waren negen marineschepen, vijf vliegtuigen en twee helikopters ingezet.

Gisteren verdween het vliegtuig een half uur na het opstijgen van de radar tijdens een binnenlandse vlucht. De Shaanxi Y-8 van Chinese makelij vervoerde 106 passagiers en 14 bemanningsleden. De meeste inzittenden waren militairen. Over de toedracht van de crash is nog niets bekend.

Vaker ongevallen

In Myanmar gebeuren vaker luchtvaartongevallen in het leger. In februari kwamen vijf militairen om het leven toen een legertoestel crashte in de hoofdstad van het land.

Vorig jaar kwamen bij een helikopterongeluk drie militairen om.