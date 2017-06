Begrafenis Savannah in besloten kring op woensdag

Savannah, het 14-jarige meisje dat vermist was en om het leven is gebracht, wordt volgende week woensdag in besloten kring begraven in haar woonplaats Bunschoten. Dat staat op de rouwkaart, die op verzoek van de familie op internet is geplaatst.

Voorafgaand aan de begrafenis is er een openbare herdenkingsdienst in de Adventkerk. Bij grote drukte kan de dienst ook vanuit de Zuiderkerk in Bunschoten worden gevolgd.

"Savannah hield van kleurige bloemen en kom zoals je bent", staat op de rouwkaart.

Stille tocht

Vanavond wordt een stille tocht voor het 14-jarige meisje gehouden. De school van Savannah heeft een online condoleanceregister geopend, net als de begrafenisondernemer Op het schoolplein kunnen bloemen en knuffels worden neergelegd.

Savannah werd vorige week donderdag als vermist opgegeven. Afgelopen zondag werd haar lichaam gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. Ze is door een misdrijf omgekomen. Een 16-jarige jongen uit Den Bosch is als verdachte opgepakt. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rechter zal beslissen of de jongen langer vast blijft zitten.