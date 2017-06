'Homo sapiens leefde al veel eerder dan gedacht'

De eerste homo sapiens leefde 280.000 tot 350.000 jaar geleden al, blijkt uit een nieuwe archeologische vondst in Marokko. Voor deze vondst van mensenresten werd aangenomen dat de homo sapiens 200.000 jaar geleden is ontstaan in Ethiopië: een verschil van tienduizenden jaren. Dat schrijft het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

De fossiele botresten werden gevonden in een grot in de buurt van Marrakesh, die Jebel Irhoud wordt genoemd. In de jaren 60 werden daar ook al mensenbotten gevonden. Door de recente vondst wordt de theorie verworpen dat de homo sapiens plots is ontstaan in Ethiopië. De mens heeft zich geleidelijk ontwikkeld en verspreid over heel Afrika.

"Tot nu toe dachten we dat onze soort zich ontwikkeld had in een soort van 'Garden of Eden' in Afrika. Maar nu blijkt die Garden of Eden heel Afrika te zijn. Een hele grote tuin", zegt onderzoeker Jean-Jacques Hublin in het blad.