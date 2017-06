NASA presenteert twaalf nieuwe astronauten

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft twaalf nieuwe astronauten gepresenteerd. De komende twee jaar worden ze opgeleid tot ruimtevaarder.

Het zijn zeven mannen en vijf vrouwen, die zijn uitverkoren uit ruim 18.300 kandidaten. Niet eerder kreeg NASA zo veel aanmeldingen voor het astronautenklasje. Het waren er drie keer zoveel als bij de vorige sollicitatieronde in 2011.

De astronauten in spé hebben heel diverse achtergronden, van artsen tot wetenschappers en van piloten tot marinemensen. Ze worden bij de 44 astronauten gevoegd die NASA nu in actieve dienst heeft.

Pensioen

Of ze ooit de ruimte in gaan, is de vraag. Sinds de spaceshuttles in 2011 met pensioen gingen, zijn er vanuit de Verenigde Staten geen lanceringen meer geweest. Amerikaanse astronauten zijn sindsdien alleen af en toe meegegaan met de Russen naar het internationale ruimtestation ISS. Een van de astronauten uit de klas van 2009 is nog nooit in de ruimte geweest.

Toch zou dat de komende jaren kunnen veranderen. President Trump wil Amerika ook in de ruimte weer leidend maken. De nieuwe astronauten zouden met commerciële raketten van SpaceX of Boeing kunnen meevliegen naar het ISS. Ook heeft de NASA plannen om naar Mars te gaan.