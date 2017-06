Drukte in vogelopvang Naarden door harde wind

De harde wind van afgelopen dagen zorgde niet alleen voor problemen op de weg en op het spoor, ook dieren hadden er last van. Bij de vogelopvang in Naarden zijn vandaag meer dan vijftig jonge vogeltjes binnengebracht die met nest en al uit bomen zijn gewaaid.

"We hebben jonge mereltjes, houtduiven, boerenzwaluwen en puttertjes in de opvang zitten", zegt Judith van Bruggen van de opvang tegen NH Nieuws.

De meeste vogels zijn te jong om te vliegen. Ze werden ontdekt door oplettende buurtbewoners. "Gelukkig worden ze gevonden en naar het asiel gebracht. Vaak door particulieren, maar soms ook door de dierenambulance."

Toch horen niet alle jonge vogels thuis in de opvang. "Het kan namelijk ook een vogeltje zijn dat expres uit het nest is gesprongen en over een paar dagen zijn vleugels uitslaat."