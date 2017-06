Comey: Trump vroeg om loyaliteit na vraag of ik wilde aanblijven

De Amerikaanse president Trump heeft kort na zijn aantreden toenmalig FBI-directeur Comey gevraagd om trouw, zegt Comey. "Ik heb loyaliteit nodig. Ik verwacht loyaliteit", zou de president tijdens een etentje in januari hebben gezegd.

Het ontslagen hoofd van de FBI zal morgen een openbare getuigenis afleggen voor een speciale senaatscommissie. De tekst van zijn openingsverklaring staat al op internet.

Tijdens het diner in januari zou Trump aan Comey hebben gevraagd of hij nog directeur wilde blijven. Daarop zei Comey dat hij zijn termijn wilde uitzitten en dat hij politiek geen kant kiest. Daarna maakte Trump volgens Comey zijn opmerking over loyaliteit.

Comey werd vorige maand door Trump ontslagen als hoofd van de FBI, volgens Trump omdat hij zijn werk niet goed deed. Critici zeggen dat het ontslag in verband staat met het onderzoek van de FBI naar de banden tussen Rusland en het campagneteam van Trump.

Laten varen

Ook zou Trump hebben gevraagd om veiligheidsadviseur Flynn een hand boven het hoofd te houden. Naar hem liep een onderzoek omdat hij ongeoorloofde contacten met Rusland zou hebben onderhouden. Flynn stapte uiteindelijk zelf op.

De president zei volgens Comey dat Flynn een goede man was. "Ik hoop dat je dit kan laten varen", zou Trump hebben gezegd. The New York Times had een memo van dit gesprek al eerder in handen gekregen.