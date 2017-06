Laatste campagnedag: 'Labour is alles wat jongeren kunnen wensen'

De Tories (Conservatieven) zijn er alleen voor de rijken, vindt Paul. "Op alles wat ten goede komt aan de gewone mensen willen zij bezuinigen: de gezondheidszorg, de scholen. Zo verdelen ze het land in twee├źn. Daar ben ik echt bang voor."

Of Pauls angst waarheid wordt, hangt vooral af van de jonge Britse kiezer. Oudere stemmers komen altijd opdagen. En dat is in het voordeel van de Tories. Uit een peiling van The Financial Times blijkt dat bijna drie kwart van de kiezers tussen de 18 en 24 een voorkeur voor Labour heeft, terwijl dit nog geen 20 procent is bij de 65-plussers.

Toch heeft Paul goede hoop voor morgen. "De afgelopen jaren was er nooit een keuze. Alle partijen waren hetzelfde. Maar nu kan je echt kiezen tussen links en rechts. Dat moet mijn leeftijdsgenoten wel naar de stembus krijgen." Dat kan helpen, maar Paul laat niets aan het toeval over. In een steegje hangt een Labour-bordje. "Zie je dat? Daar hadden die jongens een Tory-sticker opgeplakt, maar die heb ik er net toch even vanaf gepeuterd."