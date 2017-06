Celstraffen tot 20 jaar voor moord op Nederlandse agent op Bonaire

De rechtbank op Bonaire heeft celstraffen tot twintig jaar opgelegd voor de moord op een Nederlandse politieagent. Het slachtoffer werd in augustus vorig jaar doodgeschoten na een mislukte roofoverval.

De hoogste straf was voor degene die de overval had beraamd, een 42-jarige man uit Bonaire. De Venezolaanse schutter kreeg negentien jaar cel en de andere vijf verdachten, ook Venezolanen, straffen van twaalf tot achttien jaar.

Struikelpartij

Het slachtoffer, Ferry Bakx, werd vorig jaar zomer naar een woning gestuurd waar een overval was gepleegd en de bewoners werden gegijzeld. Toen hij met een collega aankwam, vluchtten de zeven daders weg. Bakx zette de achtervolging in, maar struikelde. Daarop schoot de 21-jarige Venezolaan Nitzael G. hem dood.

De Bonairiaan Rachyt S. was de initiatiefnemer van de overval. Hij liet de zes Venezolanen naar Bonaire komen om roofovervallen voor hem te plegen. De moord op Bakx was volgens de rechter niet gepland, maar de kans op excessief geweld werd bewust aanvaard.

Spijt

De schutter verklaarde op de zitting dat de politie in Venezuela bij een aanhouding of achtervolging geen vragen stelt, maar meteen schiet. Hij aarzelde daarom niet om zelf ook meteen te schieten. De andere verdachten noemden de slechte situatie in hun land als motief om naar Bonaire te gaan.

Tegen de schutter was 25 jaar cel geëist, maar de rechtbank kwam tot een lagere straf. Hij werkte tijdens het onderzoek volledig mee, betuigde spijt en volgens een psycholoog is er weinig kans op herhaling.