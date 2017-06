Broer slachtoffer Posbankmoord: 14 jaar gewacht op dit moment

De 44-jarige huisschilder uit Drempt was een willekeurig slachtoffer van S. en R., die een auto wilden stelen. Ze bedreigden Wiegmink met een vuurwapen en schoten hem dood. Onopgehelderd blijft wie de trekker overhaalde. Het duo legde het slachtoffer in zijn auto en stak het lichaam in brand.

De oudste broer zegt dat hoop en wanhoop elkaar de afgelopen jaren afwisselden. Zou de zaak ooit opgelost worden? "Zo niet, dan zouden de daders het meenemen in hun graf en wij met een groot vraagteken blijven rondlopen."

In 2015 werd de moordzaak opgepakt door een coldcaseteam van de politie. Vorig jaar werd de nieuwe informatie uit het onderzoek verspreid door het tv-programma Opsporing Verzocht. Een dag later meldde S. zich bij de politie.