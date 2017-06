In Wageningen is vanmiddag op straat een dode gevonden. De politie heeft een verdachte aangehouden en houdt rekening met een misdrijf.

Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Eerder waren er berichten dat het slachtoffer om het leven was gekomen bij snoeiwerkzaamheden.

Het lichaam is gevonden aan de Gruttoweide. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek.