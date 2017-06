Aangerande vrouw snapt niet waarom politie zo laat ingreep

De 28-jarige vrouw uit Hoorn die zelf haar aanrander opspoorde is na het inzien van het politiedossier over haar zaak totaal ingestort, zegt haar woordvoerder die anoniem wil blijven.

"Wij zochten naar een verklaring voor de traagheid van het onderzoek", zegt hij. "Tot onze stomme verbazing was die er niet. Als wij het niet hadden gedaan, zou dat monster nu nog rond lopen."

iPhone

De aanrander, de 28-jarige Mohammed M., werd uiteindelijk op 27 februari opgepakt. Zijn slachtoffer had de politie toen al meerdere keren verteld wie de man was die haar op zondag 16 oktober had belaagd en waar haar hij uithing.

Dat kon zij doen omdat M. haar iPhone had gestolen en die ook gebruikte. Met de Find my iPhone-app kon de locatie waar die zich bevond makkelijk worden gevonden.

Wanhoop

In de vier maanden tot de arrestatie verbaasde zij zich over de in haar ogen lakse houding van de politie. "Het duurde en duurde maar", zegt haar woordvoerder. Soms was ze dan wanhoop nabij, dan weer dacht ze: het zal wel zo horen."

Wat de situatie niet beter maakte, is dat haar iPhone niet vergrendeld was geweest. "Bij een jonge vrouw staat daar haar hele leven in", zegt de woordvoerder. Haar aanrander had toegang tot al haar apps en al haar contacten. En die gebruikte hij ook. Hij checkte zelfs haar Facebookpagina.

Rechtbank

Mohammed M. wordt verdacht van poging tot verkrachting en diefstal. De zaak komt vrijdag voor bij de rechtbank in Alkmaar.

Voorafgaand daaraan mocht het slachtoffer het dossier lezen. Dat was een schokkende ervaring. Ook een gesprek met het OM heeft niet duidelijk gemaakt waarom het zo lang duurde voordat de man werd opgepakt.

Verblijfsstatus

Ze hoopt dat haar belager zijn verblijfstatus kwijtraakt. Die kreeg hij in november, een maand nadat ze door hem was aangerand.

Ze hoopt dat de wet zo in elkaar zit dat de status kan worden afgenomen als iemand een ernstig misdrijf blijkt te hebben gepleegd.