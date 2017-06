Met of zonder Bosz, Klaassen bepaalt zijn eigen toekomst

Aanvankelijk hield Klaassen geen rekening met een vertrek van Bosz. "Op een gegeven moment kwam het nieuws in de media, dus dan ga je er wel over nadenken. Gaat het wel gebeuren, of toch niet?"

"Het is zonde", zegt de Hilversummer, die benadrukt dat het wegvallen van Bosz geen consequenties heeft voor zijn eigen toekomst bij Ajax. "Er is daar geen enkel verband tussen. Mijn gevoel gaat mijn keuze bepalen. Ik weet ook nog niet of dat Ajax wordt of ergens anders. Ik zie het allemaal wel."

Nog geen gesprek met Advocaat

Over het Nederlands elftal is Klaassen wel duidelijk. "Ik heb de nieuwe bondscoach nog niet persoonlijk gesproken", zegt hij. "Maar iedereen weet dat we vrijdag van Luxemburg moeten winnen."