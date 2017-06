Overleg bij Tjeenk Willink thuis over kabinet VVD, CDA, D66, GroenLinks

Informateur Tjeenk Willink zoekt achter de schermen naar mogelijkheden om de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks weer op gang te brengen. Hij heeft vandaag bij hem thuis diverse overlegjes met betrokken fractievoorzitters en bekijkt of de politieke wil er is om de meningsverschillen over migratie te overbruggen.

Gewoonlijk wordt van tevoren bekendgemaakt wie de informateur wanneer ontvangt, maar vandaag is dat niet gebeurd. De gesprekken zijn dus ook niet, zoals gebruikelijk, in de Stadhouderskamer van de Tweede Kamer, maar in het huis van Tjeenk Willink in Scheveningen.

Moeizaam

Ruim drie weken geleden liepen de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vast op het onderwerp migratie. Daarna leek de ChristenUnie in beeld te komen als mogelijke onderhandelingspartner, maar dat ketste af, toen in een gesprek de onderlinge verschillen tussen D66 en ChristenUnie te groot bleken.

Sinds vorige week onderzoekt Tjeenk Willink hoe het nu verder moet. Tot nu toe verlopen de gesprekken moeizaam. De informateur bekijkt of de inhoudelijke problemen over migratie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks op de een of andere manier onderhandelbaar zijn. Als de politieke wil daartoe bestaat, zouden er officieel weer verkennende gesprekken tussen de vier kunnen worden gehouden.