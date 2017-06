14 en 16 jaar voor daders Posbankmoord

De rechtbank in Arnhem heeft de verdachten van wat bekend werd als de Posbankmoord wegens dood tot gevangenisstraffen van veertien en zestien jaar veroordeeld.

De rechtbank houdt hen verantwoordelijk voor de dood in 2003 van Alex Wiegmink op de Posbank, een natuurgebied bij Arnhem.

Bij het oordeel telde mee dat Frank S. en Souris R. veertien jaar hebben gezwegen en geen enkel respect voor de nabestaanden hebben getoond.

Toevallig

Huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt was een toevallig slachtoffer die op 20 januari 2003 ging hardlopen in het natuurgebied. Zijn lichaam werd niet veel later teruggevonden in een uitgebrande auto in een bos bij het Brabantse Erp.

De zaak bleef jarenlang onopgelost. Vorig jaar kwam de doorbraak, na een uitzending van Opsporing Verzocht. Frank S. meldde zich de volgende dag bij de politie en bekende betrokkenheid bij de dood van Wiegmink. Souris R. kon kort daarna worden opgepakt.

Verzet

Volgens het OM waren de twee in 2003 samen op pad gegaan om een auto te stelen. Toevallig kwamen ze Wiegmink tegen die zich verzette. Een van hen heeft toen geschoten.

Het OM eiste celstraffen van dertien jaar tegen beide verdachten.