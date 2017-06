Tijdelijke vergunning voor rondvaartboten Amsterdam mag niet

Een groot aantal tijdelijke vergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam is vernietigd. De gemeente heeft die vergunningen op verkeerde gronden verstrekt, zegt de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. De vergunningen zouden tot 1 januari 2020 gelden.

De Raad van State heeft ook bepaald dat de oude exploitatievergunningen voor onbepaalde tijd nu weer geldig zijn, omdat rondvaartbedrijven anders helemaal geen vergunning meer zouden hebben. De raad komt hiermee de bedrijven tegemoet, want van de wet mogen schaarse vergunningen niet voor onbepaalde tijd worden afgegeven. De Raad van State zegt dan ook dat de gemeente Amsterdam nog wel met een andere oplossing moet komen.

Om de drukte in de grachten te reguleren, had de gemeente nieuw beleid bedacht. Voor boten langer dan veertien meter werden nog maar een paar vergunningen uitgegeven, omdat die lange boten volgens de gemeente de vlotte doorvaart belemmeren en stremmingen veroorzaken.

Oplossing

De rondvaartbedrijven kwamen daarop met de oplossing om andere stuurmiddelen te gebruiken, zoals een boegschroef of een roerpropeller. Ze zeggen dat die middelen meer van invloed zijn op de doorvaarttijden dan de lengte van de boten.

Volgens de wet mag het aantal vergunningen alleen worden beperkt als daarvoor 'dwingende redenen van algemeen belang' zijn. Omdat de gemeente niet naar de aangedragen oplossing van de rondvaartbedrijven heeft gekeken, is daarvan hier geen sprake.

De eigenaar van een van de Amsterdamse rondvaartbedrijven is blij met de uitspraak. "Het is fantastisch, niet te geloven. We hebben ruim een jaar in negativiteit geleefd."