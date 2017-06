Santander koopt noodlijdende bank Banco Popular

De in financiële nood geraakte Spaanse bank Banco Popular wordt overgenomen door branchegenoot Banco Santander. Dat heeft de Europese bankenwaakhond SRB bekendgemaakt.

Het eveneens Spaanse Santander koopt Banco Popular voor de symbolische waarde van een euro. Wel haalt Santander op de financiële markten voor circa 7 miljard euro op aan extra kapitaal.

Het is voor het eerst dat financiële problemen rond een bank in Europa worden opgelost door de sector zelf, via een bankenunie. Europees is onlangs afgesproken dat banken crises zelf moeten oplossen en de gevolgen niet mogen afwentelen op de belastingbetaler en/of overheden.

De Europese Centrale Bank concludeerde onlangs dat Banco Popular in een zeer slechte financiële positie verkeerde en zelfs op het punt stond om te vallen. Toen werd de bankenwaakhond benaderd. Die besloot dat een verkoop in het belang was van alle rekeninghouders van Banco Popular.

Ook was het van groot belang voor de stabiliteit van het bankenstelsel in Spanje en Portugal.