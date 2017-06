Tientallen tips binnengekomen over dood Savannah

Bij de politie zijn gisteravond tientallen tips binnengekomen van mensen die informatie hebben in de zaak-Savannah. In het tv-programma Opsporing Verzocht vroeg de politie of mensen meer kunnen vertellen over de fiets van het 14-jarige meisje uit Bunschoten.

De zwarte transportfiets van het merk Cortina, met zwart krat voorop, stond op slot en verdekt geparkeerd achter een boom in Hoogland, niet ver van Bunschoten, de woonplaats van Savannah.

Het is niet duidelijk of er concrete informatie over de fiets bij de politie is binnengekomen.

Verdachte

Savannah werd vorige week donderdag als vermist opgegeven. Afgelopen zondag werd haar lichaam gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. Ze is door een misdrijf omgekomen. Een 16-jarige jongen uit Den Bosch is als verdachte opgepakt.