KLM-topman niet gerustgesteld door Schiphol en vreest zomerdrukte

Luchtvaartmaatschappij KLM maakt zich nog altijd grote zorgen dat er deze zomervakantie net als eerder dit jaar lange wachttijden voor reizigers op Schiphol ontstaan. Dat zegt president-directeur Pieter Elbers van de maatschappij tegen De Telegraaf. "De ellende voor onze passagiers is helaas nog niet voorbij, want de zomer komt eraan."

Elbers pleit ervoor om winkelruimte op te offeren voor bredere doorgangen. "Schiphol zal in moeten zien dat het een luchthaven is, in plaats van een winkelcentrum met landingsbanen", zegt hij in de krant.

In de meivakantie misten tientallen mensen hun vlucht door de grote drukte op luchthaven Schiphol. Na een gesprek met staatssecretaris Dijksma zegde Schiphol toe meer personeel in te zetten bij de beveiligingsscans, waar de vertragingen ontstonden. In de vertrekhallen met Europese bestemmingen zijn alle veiligheidspoortjes opengezet, een ingreep die Elbers toejuicht.