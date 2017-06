Wekdienst van 7 juni: dit gebeurde terwijl je sliep

Nederlandse jongeren bovenaan Europese xtc-lijst

We zijn kampioen xtc-slikken. Nergens in Europa gebruiken jongeren een pilletje zo vaak als hier: in 2015 gebruikte bijna 7 procent van de jongeren weleens xtc. Dat is bijna vier keer zoveel als het Europese gemiddelde. En ook qua coke- en wietgebruik staan we in de top-10. Tis allemaal gebleken uit een Europees drugsonderzoek. Daarin staat ook dat er in Europa steeds vaker mensen overlijden door drugs. Het waren er in 2015 meer dan achtduizend.