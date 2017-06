Vijftig jaar na de Zesdaagse oorlog: 'Wij leven erin en kennen niet anders'

Ahmad Reziq (25) woont in Gaza-Stad en is vertaler. Dat er wordt stilgestaan bij vijftig jaar bezetting, maakt hem misselijk. Hij wil dat er ook wordt verteld wat er in 1948 is gebeurd, toen Israël werd gesticht en veel Arabieren werden verjaagd. Volgens hem is de ramp toen begonnen, en niet pas in 1967.

Hij vindt het jammer dat niemand kan zien hoe mooi Gaza is. "Ik kan er alleen maar over praten, omdat ik nog nooit in het gebied ben geweest. Nog vijftig jaar bezetting is een complete ramp."